«الجوازات»: تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم بالخارج «مشروط»

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه يمكن تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة إلكترونيًّا بعد سداد الرسوم، جاء ذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، قائلًا: «هل تستطع المنشأة تمديد الخروج والعودة للعامل وهو خارج المملكة؟».

ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: «بإمكانك تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة إلكترونيًّا بعد سداد الرسوم عبر خدمة سداد من خلال منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل».

وأضاف: «علمًا في حال انتهاء التأشيرة أكثر من 180 يومًا يرجى التواصل مع الزملاء في وزارة الخارجية للإفادة».

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