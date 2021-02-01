السعودية اليوم / نائب وزير الخارجية يقيم حفل غداءٍ تكريماً لسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة بمناسبة انتهاء فترة



الرياض 19 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 2 فبراير 2021م واس

أقام معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، حفل غداء في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، تكريماً لسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.

وعقب مأدبة الغداء؛ قدم معالي نائب وزير الخارجية، درعاً تكريمياً لسفير دولة الإمارات، منوهاً معاليه بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين، مشيداً بالجهود المتميزة التي بذلها الشيخ شخبوط آل نهيان طوال فترة عمله لدى المملكة، متمنياً له كل التوفيق والنجاح.

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22:55ت م

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