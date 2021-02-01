السعودية اليوم / إيطاليا تسجل 7925 إصابة جديدة بفيروس كورونا



روما 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 1 فبراير 2021 م واس

سجلت إيطاليا 7925 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيان لها اليوم إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس لتبلغ 2,560,957 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 88,845 حالةً.

// انتهى //

22:43ت م

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روما 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 1 فبراير 2021 م واسسجلت إيطاليا 7925 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 329 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيان لها اليوم إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس لتبلغ 2,560,957 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 88,845 حالةً.// انتهى //22:43ت م0225

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