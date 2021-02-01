

الرياض 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واس

وجهت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، بضرورة تحميل تطبيق (توكلنا) لجميع رواد منشآتها التدريبية ومنسوبيها، المتمثلة في الكليات التقنية (بنين - بنات)، والمعاهد الصناعية الثانوية، ولزوم التقيد بجميع الإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات المختصة.

وأفاد مدير عام التدريب التقني والمهني بالرياض عبدالرحمن المقبل أن هذا الإجراء يأتي تماشيا مع التوجيهات الصادرة في هذا الشأن، والهادفة إلى الحد من انتشار

// انتهى //

22:21ت م

0222



الرياض 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واسوجهت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، بضرورة تحميل تطبيق (توكلنا) لجميع رواد منشآتها التدريبية ومنسوبيها، المتمثلة في الكليات التقنية (بنين - بنات)، والمعاهد الصناعية الثانوية، ولزوم التقيد بجميع الإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات المختصة.وأفاد مدير عام التدريب التقني والمهني بالرياض عبدالرحمن المقبل أن هذا الإجراء يأتي تماشيا مع التوجيهات الصادرة في هذا الشأن، والهادفة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حرصا على سلامة الجميع.// انتهى //22:21ت م0222

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "تقني الرياض" يوجّه بتكثيف الإجراءات الاحترازية في منشآته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.