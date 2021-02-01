السعودية اليوم / لبنان تسجل 2020 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بيروت 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 1 فبراير 2021 م واس

سجّلت لبنان 2020 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية اليوم، إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء بلغ 183263، فيما بلغ عدد الوفيات 3145 حالةً بعد تسجيل 63 حالة وفاة.

// انتهى //

20:53ت م

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بيروت 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 1 فبراير 2021 م واسسجّلت لبنان 2020 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 303072 إصابةً.وأشارت وزارة الصحة اللبنانية اليوم، إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء بلغ 183263، فيما بلغ عدد الوفيات 3145 حالةً بعد تسجيل 63 حالة وفاة.// انتهى //20:53ت م0203

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