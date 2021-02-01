شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شخصين تباهيا بإطلاق أعيرة نارية في ظهران الجنوب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت شرطة عسير، القبض على شخصين تباهيا بإطلاق أعيرة نارية في الهواء في أحد شوارع محافظة ظهران الجنوب.

وصرَّحَ المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد محمد الدباش، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخصان يتباهيان بإطلاق أعيرة نارية في الهواء في أحد الشوارع العامة بمحافظة ظهران الجنوب، معرضين سلامة الآخرين للخطر.

وتمكنت الجهات الأمنية - بفضل الله - من تحديد هويتهما والقبض عليهما، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، وتم إيقافهما واتخذت بحقهما كافة الإجراءات الأولية النظامية وإحالتهما لفرع النيابة العامة.