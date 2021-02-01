شكرا لقرائتكم خبر عن «الحقيل»: الإغلاق الفوري للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، الأمانات والبلديات بتشديد الرقابة على الأسواق والمطاعم وجميع المحال ذات العلاقة بالصحة العامة، والإغلاق الفوري للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية وإيقاع أشد العقوبات بحقها.

وقال عبر "تويتر": "حمايةً للمجتمع، ومنعاً لانتشار فيروس كورونا؛ وجهنا الأمانات والبلديات بتشديد الرقابة على الأسواق والمطاعم وجميع المحال ذات العلاقة بالصحة العامة، والإغلاق الفوري للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية وإيقاع أشد العقوبات بحقها".