شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تضبط 1500 مخالفة لاحترازات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرت وزارة التجارة ضمن أعمالها الرقابية خلال شهر يناير الماضي 20,231 زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية تضمنت مراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في مناطق المملكة كافة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا، والتأكد من التزام المنشآت التجارية بأنظمة حماية المستهلك.

وحررت الفرق الرقابية أكثر من 1500 مخالفة تمثل 7% من إجمالي المنشآت التجارية التي شملتها الزيارات التفتيشية.

وتصدر نشاط التموينات والمواد الغذائية قائمة الأنشطة الأكثر مخالفة للأنظمة، تلاه أنشطة الملابس والمفروشات والكماليات، وطُبِّقت الإجراءات النظامية بحق المخالفين.