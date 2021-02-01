الحقيل: توجيه بالإغلاق الفوري للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، أنه وجه الأمانات والبلديات بتشديد الرقابة على الأسواق والمطاعم وجميع المحلات ذات العلاقة بالصحة العامة، والإغلاق الفوري للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية وإيقاع أشد العقوبات بحقها.

توجيهات لحماية المجتمع:

وأكد الحقيل في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الاثنين، أن ذلك يأتي حمايةً للمجتمع، ومنعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت توجيهات الحقيل قد تضمنت أمس الأحد، تعزيز الرقابة على العاملين في المنشآت الغذائية ومحلات الصحة العامة، لضمان الالتزام بالتعليمات والاشتراطات الصادرة بشأن هذه الأنشطة، واتباع الممارسات الغذائية الصحية الجيدة، ضمن التدابير الوقائية بخصوص فيروس كورونا، إضافة إلى إلزام جميع عمالة التحميل والتنزيل بارتداء القفازات والكمامات، وتوعية وتثقيف جميع العاملين بالنظافة الشخصية وغسل اليدين بين حين وآخر.

حملات تفتيشية:

كما شملت إلزام جميع المنشآت الغذائية ومحال الصحة العامة باتباع الإجراءات الوقائية، وإيقاف العامل الذي تَظهر عليه أعراض مرضية حمايةً للآخرين، فضلًا عن تنفيذ حملاتٍ تفتيشية وجولاتٍ رقابية على المحالّ التجارية والأسواق المركزية.

وتأتي هذه التوجيهات حرصًا من الوزارة على تكامل الجهود مع الجهات المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الاستباقية، إسهامًا منها في الجهود التي تبذلها الدولة للسيطرة على الفيروس والحدّ من آثاره، بإجراءات إدارية وصحية وبيئية وتوعوية.

