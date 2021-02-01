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فتح باب القبول والتسجيل لبرنامج الترميز الطبي
بداية من اليوم وحتى السبت المقبل
متابعات الخليج 365 - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة، بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عن فتح بوابة القبول والتسجيل لبرنامج الترميز الطبي.
التقديم بداية من اليوم:
وأوضحت الصحة عبر حسابها بموقع تويتر، أن ذلك بداية من اليوم الاثنين وحتى يوم السبت المقبل الموافق 6/ 2/ 2021م، حيث يمكن الاطلاع على تفاصيل البرنامج والتقديم من: هنا.
الترميز الطبي:
ويعتبر الترميز الطبي من أكثر المهن الواعدة في جميع أنحاء العالم، حيث تعتبر الآن مهنة عالية الطلب، وأصبح دور المرمزين أكثر أهمية من أي وقت مضى.
ويتضمن الترميز الطبي مراجعة وتحليل وترجمة المعلومات الطبية من السجل الطبي للمريض إلى رموز أبجدية رقمية/ رقمية، باستخدام نظام تصنيف صحي معقد، توفر البيانات الناتجة معلومات شاملة يتم استخدامها من أجل تمويل البرامج الصحة وتحسين جودة الرعاية الصحية وفعاليتها.
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