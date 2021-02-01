فيديو .. القبض على مواطنين أطلقا النار في الهواء بظهران الجنوب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-01

متابعات الخليج 365 - عسير

قبضت شرطة منطقة عسير على شخصين أطلقا أعيرة نارية في الهواء بمحافظة ظهران الجنوب.

تفاصيل القبض على الفاعلين:

وقالت الشرطة عبر سناب الداخلية، مساء اليوم الاثنين: إنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخصين يطلقان أعيرة نارية في الهواء بمحافظة ظهران الجنوب، وتوثيق ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، متباهين بالفعلة ومعرضين حياة الآخرين للخطر، في مخالفة للأنظمة والتعليمات المجرمة لذلك؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هويتهما والقبض عليهما، وهما مواطنان، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية ‏وإحالتهما إلى النيابة العامة.



