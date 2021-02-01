فيديو .. القبض على المتباهي بإطلاق النار في جازان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-01

متابعات الخليج 365 - جازان

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قبضت شرطة منطقة جازان على مواطن ستيني أطلق النار من سلاح كان بحوزته، معرضًا أمن وسلامة الآخرين للخطر.

أطلق النار وتباهى:

وقالت الشرطة عبر سناب الداخلية، مساء اليوم الاثنين: إنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص يطلق أعيرة نارية من سلاح بحوزته في مخالفة للأنظمة والتعليمات المجرمة لذلك، معرضًا أمن وسلامة الآخرين للخطر، وتوثيقه ونشره الفيديو متباهيًا بفعله؛ فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة جازان من تحديد هويته والقبض عليه.

إحالة إلى النيابة:

وأوضحت أن الفاعل مواطن في العقد السادس من العمر، كما تم ضبط السلاح المستخدم و‏استكمال الإجراءات النظامية لإحالته إلى فرع النيابة العامة.



