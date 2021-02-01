تصريح تفاؤلي نادر من الصحة العالمية بشأن كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-01

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اعتبر مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدﻫﺎﻧوم، اليوم الاثنين، أن الأنباء حول فيروس كورونا مشجعة في الآونة الأخيرة، وذلك في تصريح إيجابي نادر، مشيرًا إلى انخفاض أعداد الإصابات بالفيروس في العالم للأسبوع الثالث على التوالي.

كورونا خطير:

وشدد مدير منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحافي مشترك بين منظمة الصحة العالمية وفيفا من جنيف، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية إلى جانب توزيع اللقاحات.

كما شدد على أن الفيروس يشكل خطورة ويجب عدم التسرع في إجراءات فتح الاقتصادات.

