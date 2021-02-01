شكرا لقرائتكم خبر عن تزايد منحى الإصابات بالمملكة يرفع جاهزية أمانة المدينة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكدت أمانة منطقة المدينة المنورة استمرار جهودها بتكثيف الجولات الرقابية الميدانية على الأسواق التجارية، وأسواق النفع العام، والمراكز التجارية، ضمن إجراءاتها الوقائية والاحترازية للحدّ من انتشار الأوبئة ومكافحة الأمراض والحفاظ على الصحة العامة.

وأوضحت الأمانة أنها بدأت تنفيذ مجموعة من الخطط المكثفة منذ بداية جائحة كورونا لمنع انتشار الجائحة وتم توجيه جميع الوكالات والبلديات التابعة لها بتكثيف الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ورصد مخالفات عدم الالتزام بالتعليمات الصحية والتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات والبروتوكولات الوقائية في جميع المنشآت.

وشدد أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد البليهشي بناءً على ما تم رصده من قبل الجهات المتخصصة من تزايد حالات الإصابة بفايروس كورونا على ضرورة التزام جميع المنشآت الغذائية من المطاعم وخاصة الشعبية بالإجراءات الاحترازية الوقائية ومنع تقديم الأطعمة المكشوفة، والتأكد من الإغلاق المحكم للأغذية، وإبعاد الأغذية عن مصادر الهواء والغبار والأتربة، وإلزام جميع العاملين بلبس القفازات والكمامات وغطاء الرأس طوال الوقت عند دخول منطقة التحضير، وضرورة اعتماد نظام التبليغ الآلي عند الانتهاء من تجهيز الطلب، والسماح بإيصال الأطعمة واستقبال الطلبات من السيارة للمطاعم التي لا تملك خدمة طلبات السيارات، للحدّ من التجمّع في أروقة المطاعم لاستلام أو انتظار الطلبات، إضافة إلى ضرورة استخدام التغليف المحكم في محلات الفواكه والخضار والورقيات، والتأكد من إغلاقها أثناء العرض والبيع كإجراء احترازي، كما شدّد على تكثيف أعمال مكافحة كل ما من شأنه نقل العدوى أو المساهمة في انتشارها في محلات العطور، ومستحضرات التجميل، والهايبر ماركت بإزالة عينات التجربة، وفرش المكياج، ومستحضرات التجميل، ومنع استرجاعها أو استبدالها، حسب الضوابط والبروتوكولات المعمول بها.

وأوضحت الأمانة أنها تعمل باستمرار على خطة متكاملة لمتابعة جميع المنشآت المشمولة بأنظمة وبروتوكولات الأمانة، وتقوم باستقبال البلاغات الواردة عبر مركز البلاغات 940 وتقوم بمعالجتها، وتدعو المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عند رصد أي مخالفات أو تجاوزات.