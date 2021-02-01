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متحدث الصحة: الجائحة مستمرة.. عودة منحنى الإصابات للصعود بنسبة 200%

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جدة - خالد شويل - أكد المتحدث باسم وزارة الصحة أنه تم رصد ارتفاعات في أعداد الإصابات بفايروس المستجد في أغلب مناطق المملكة.

وأضاف عبر «تويتر»: «لاحظنا خلال الأسابيع الماضية عودة المنحنى للصعود بنسبة 200% من أقل نقطة سجلناها في الأسبوع الأول من يناير».

وقال متحدث الوزارة: «لا تجامل على حساب صحتك، الجائحة مستمرة، العالم لا يزال يعاني، وحتى نكون في مأمن صحي علينا الالتزام بتطبيق السلوكيات الصحية».


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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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