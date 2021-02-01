شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الصحة: الجائحة مستمرة.. عودة منحنى الإصابات للصعود بنسبة 200% والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد المتحدث باسم وزارة الصحة أنه تم رصد ارتفاعات في أعداد الإصابات بفايروس كورونا المستجد في أغلب مناطق المملكة.

وأضاف عبر «تويتر»: «لاحظنا خلال الأسابيع الماضية عودة المنحنى للصعود بنسبة 200% من أقل نقطة سجلناها في الأسبوع الأول من يناير».

وقال متحدث الوزارة: «لا تجامل على حساب صحتك، الجائحة مستمرة، العالم لا يزال يعاني، وحتى نكون في مأمن صحي علينا الالتزام بتطبيق السلوكيات الصحية».