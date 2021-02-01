8 ملايين مسافر عبر المنافذ الجوية والبحرية في 2020

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واستمع الفيصل إلى نبذة عن التقرير، ومن أبرزها خدمة الرسائل والطلبات التي يتم من خلالها خدمة المستفيدين تقنيا دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات، فيما تجاوز عدد العمليات التي نفذتها إدارة جوازات المنطقة والفروع التابعة مليونا و200 ألف عملية، وتخطى عدد المسافرين عن طريق المنافذ الجوية والبحرية التابعة لجوازات المنطقة 8 ملايين مسافر.من جهة أخرى استقبل أمير المنطقة في مقر الإمارة بجدة السفير اليوناني لدى المملكة اليكسيس كونستانتوبولوس.
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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