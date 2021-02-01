بدء تطوير طريق حمدانية جدة بطول 4 كلم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت أمانة محافظة جدة بدء المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل وتطوير طريق الحمدانية الرئيس الواقع شمال شرق المحافظة لتحقيق أهداف الأمانة نحو تأهيل المدن وتحسين المشهد الحضاري والارتقاء بمستوى الخدمات على الطرق والمحاور الرئيسة في أنحاء المدينة. وأوضحت الأمانة أن نطاق التطوير بطريق الحمدانية الرئيس الموازي لطريق الحرمين يبدأ من قاعة لندن جنوباً حتى تقاطع شارع عمرو بن أبي وقاص شمالاً، متضمنا جميع التقاطعات على الطريق بطول 4 كلم وعرض 52 م ومدة تنفيذ 18 شهرا، مؤكدة أن المشروع سيسهم في تحسين الحركة المرورية نظراً للكثافة السكانية التي تشهدها المنطقة. محتويات الطريق 3 مسارات للمركبات في كل اتجاه

4 مسارات للمشاة والدراجات على جانبي الطريق

مواقف للسيارات والدراجات

كراسي لجلوس العامة

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