شكرا لقرائتكم خبر ارتفاع مؤشر جودة البيانات الوظيفية للقطاع الحكومي إلى 72% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفعت نسبة مؤشر جودة البيانات الوظيفية في القطاع الحكومي من 46% في الربع الأول من 2020 إلى 72% في نهاية العام الماضي.

وأوضح المدير العام للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» المهندس راشد القعود أن المركز وبالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد عمل على تطوير المؤشر بما يحقق تحسين جودة البيانات للموظفين في القطاع العام، ويعكس القدرة على تخطيط القوى العاملة، ويسهم في معرفة احتياجات القطاعات العامة من القوى البشرية في مختلف التخصصات التي تناسبها في المرحلة الحالية وفي المستقبل.

وأضاف أن المؤشر حقق نجاحا ملحوظا، حيث قدمت 484 جهة بياناتها الوظيفية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال العام الماضي، مؤكدا أن مركز أداء قد نفذ خلال العام الماضي أكثر من 15 ورشة عمل للجهات الحكومية، وذلك لشرح آلية حساب نتائج المؤشر، حيث يتم التواصل مع جميع الأجهزة الحكومية بشكل مستمر للإجابة على استفساراتها وتحليل أداء المؤشر لضمان سرعة الحصول على البيانات المطلوبة للمؤشر، وإضافتها على منصة أداء الالكترونية.