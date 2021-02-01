السعودية اليوم / اليونان تسجل 543 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أثينا 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 1 فبراير 2021 م واس

سجلت اليونان 543 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت الصحة الوطنية اليونانية في بيان لها اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد لتبلغ 157495 إصابةً، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 5829 وفاةً.

// انتهى //

21:55ت م

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أثينا 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 1 فبراير 2021 م واسسجلت اليونان 543 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 33 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت الصحة الوطنية اليونانية في بيان لها اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد لتبلغ 157495 إصابةً، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 5829 وفاةً.// انتهى //21:55ت م0217

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