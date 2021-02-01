السعودية اليوم / الجزائر تسجل 239 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 19 جمادى الاخرة 1442 هـ الموافق 1 فبراير 2021 م واس

سجلت الجزائر 239 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا اليوم، إلى أن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ 578107 حالات، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 53073 شخصاً والعدد الإجمالي للوفيات 2894 حالةً.

// انتهى //

21:34ت م

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الجزائر 19 جمادى الاخرة 1442 هـ الموافق 1 فبراير 2021 م واسسجلت الجزائر 239 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وثلاث وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما تماثل 186 مريضاً للشفاء.وأشارت لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا اليوم، إلى أن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ 578107 حالات، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 53073 شخصاً والعدد الإجمالي للوفيات 2894 حالةً.// انتهى //21:34ت م0216

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