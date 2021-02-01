

ظهران الجنوب 19 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 2 فبراير 2021م واس

صرَّحَ المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد محمد الدباش، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخصان يتباهيان بإطلاق أعيرة نارية في الهواء في أحد الشوارع العامة بمحافظة ظهران الجنوب، معرضين سلامة الآخرين للخطر، فقد تمكنت الجهات الأمنية - بفضل الله - من تحديد هويتهما والقبض عليهما، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، وتم إيقافهما واتخذت بحقهما كافة الإجراءات الأولية النظامية وإحالتهما لفرع النيابة العامة.

// للصحف // // انتهى //

21:28ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شرطة عسير: القبض على شخصين تباهيا بإطلاق أعيرة نارية في الهواء في أحد شوارع محافظة ظهران الجنوب // للصحف // لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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