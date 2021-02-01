السعودية اليوم / أمين منطقة تبوك يتفقد سير العمل في بلدية البدع



تبوك 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واس

تفقد أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ اليوم سير العمل في بلدية محافظة البدع‬، في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها مؤخراً لبلديات محافظات ومراكز المنطقة.

واجتمع الأمين برئيس البلدية سعيد بن خليل السعيد ومنسوبيها، لتناول ومناقشة موضوعات ذات علاقة بالعمل البلدي، داعياً إلى أهمية بذل الجهود التي من شأنها تقديم أفضل الخدمات البلدية للمواطن والمقيم من سكان وأهالي المحافظة.

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21:01ت م

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