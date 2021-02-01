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«الصحة» تحذر: عودة منحنى كورونا للصعود بنسبة 200% 

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الدمام - شريف احمد - اليوم- الرياض

رصدت وزارة الصحة، ارتفاعات في إصابات كورونا بأغلب مناطق المملكة، مؤكدة عودة المنحنى للصعود بنسبة 200% خلال الأسابيع الماضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة د.محمد العبدالعالي، عبر "تويتر": لا تجامل على حساب صحتك، الجائحة مستمرة، العالم لا يزال يعاني، وقد رصدنا ارتفاعات في أغلب مناطق المملكة، لاحظنا خلال الأسابيع الماضية عودة المنحنى للصعود بنسبة 200%من أقل نقطة سجلناها في الأسبوع الأول من يناير، حتى نكون في مأمن صحي بإذن الله علينا الالتزام بتطبيق السلوكيات الصحية".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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