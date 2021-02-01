إعفاء المسجلين بالضمان الاجتماعي من المقابل المالي لتملك العقارات في السعودية

قالت صحيفة «عكاظ» بأن الهيئة العامة للعقارات في المملكة العربية السعودية قامت بالإعلان عن المقابل المالي لطلبات تعديل أو تملك العقارات في العقار السكني أو الزراعي، مأكدة على إعفاء جميع المسجلين في الضمان الاجتماعي من دفع المقابل المالي، كما قالت الصحيفة عن مصادر قولها إن المقابل المالي للعقار السكني تم تحديده بمبلغ يصل إلى 200 ريال لمساحة 100 متر مربع فأقل، و400 ريال للمساحات الأكثر من 100 متر مربع وحتى 500 متر مربع، كما حدد المقابل المالي بـ800 ريال للمساحات الأكثر من 500 متر مربع وحتى 1000 متر مربع، ومبلغ 1200 ريال للمساحات من 1000 متر مربع حتى 2000 متر مربع، ومبلغ 1800 ريال للمساحات التي تزيد على 2000 متر مربع.

المقابل المالي للعقار الزراعي:

أما بالنسبة للعقار الزراعي فحددت الهيئة العامة للعقارات في المملكة المقابل المالي لها بـ800 ريال لمساحة 1000 متر أو أقل، ومبلغ 1400 ريال للمساحة من 1000 متر مربع إلى 10 آلاف متر مربع، ورسوم 2000 ريال للمساحات الأكثر من 10 آلاف متر مربع إلى 25 ألف متر مربع، ومقابل مالي 3 آلاف ريال للمساحات الأكثر من 25 ألف متر حتى 50 ألف متر، وتنتهي الرسوم عند مبلغ 4 آلاف ريال للمساحات أكثر من 50 ألف متر مربع من الأراضي الزراعية، في الوقت الذي سيفرض مبلغ 200 ريال على التعديات الشكلية في العقار السكني، ومبلغ 500 ريال على التعديات الشكلية للعقار الزراعي.

منصة إحكام الإلكترونية:

وقالت الصحيفة إن الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للعقارات في المملكة ستكون عبر المنصة الإلكترونية «إحكام»، والتي تضم العديد من الخدمات الفنية والقانونية وخدمة مطابقة الصور الجوية بالتنسيق مع الجهات المختصة لذلك، وأيضاً خدمات الدعم والتنسيق الإداري مع الجهات ذات العلاقة؛ لكي تمكن المستفيد من استكمال طلبه فور إثبات التملك والتعديل والإضافة، كما تحتوي الخدمات التي توفرها إحكام للمستفيدين من خدمة استقبال الطلبات في المنصة إلكترونيا، وفرز وفحص وتدقيق الطلبات، ومراجعة المصورات الجوية، والتقييم الفني والدراسة الشرعية، ومراجعة واعتماد الرفوعات المساحية، وخدمة المتابعة والتنسيق مع الجهات المختصة في ذلك.