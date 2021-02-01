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متطوعو ومتطوعات الهلال الأحمر يباشرون عددا من البلاغات الإسعافية في الحرم المكي

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جدة - خالد شويل - شارك ٢١٤ شابا وشابة في فعالية (يوم للتطوع في الحرم المكي الشريف) بإشراف ومتابعة من هيئة الهلال الأحمر السعودي.

وذكر المتحدث باسم الهيئة بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان أن مجموع الساعات التطوعية التي قدمها المتطوعون والمتطوعات على حد سواء بلغ أكثر من ١٢٨٤ ساعة تطوعية شاركوا خلالها في خدمة معتمري وزائري المسجد الحرام، مضيفا أنهم باشروا خلال مدة تطوعهم ١٠٨ بلاغات إسعافية في ساحات الحرم و أروقته، وكذلك في مصليات النساء، منها ١٠٣ بلاغات إصابات بسيطة وأمراض مزمنة وإرهاق وانزلاقات تم علاجها في موقعها، إذ لم تحتج النقل منها إلا ٥ حالات نقلت إلى مستوصفات الحرم المكي الشريف.


محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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