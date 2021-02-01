شكرا لقرائتكم خبر عن عسير: بلدية مدينة سلطان تضبط مخالفات وتطبق غرامات مالية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نفذت بلدية مركز مدينة سلطان الفرعية التابعة لأمانة منطقة عسير خلال الأيام الـ10 الماضية بمشاركة لجنة التعديات، جولات رقابية ميدانية على الأراضي وأنظمة البناء.

وقال رئيس البلدية سلطان الفصيلي، إن الجولات أسفرت عن ضبط سكن لعمالة أحد المطاعم كان مستودعاً لحفظ وتحضير الأطعمة، مشيراً إلى أنه تم إتلاف 972 كغم من اللحوم والخضروات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي إلى جانب مخالفات أخرى تم تطبيق العقوبات النظامية تجاهها.

وبين أن عدد الزيارات الصحية بلغ 37 زيارة، نتج عنها ضبط 15 مخالفة وإجمالي الغرامات المالية المعتمدة 35500 ريال، لافتاً إلى أن عدد الجولات الفنية بلغ 29 جولة، ونتج عنها ضبط 13 مخالفة فنية بإجمالي غرامات مالية بلغ 141104 ريالات، فيما بلغت كميات النفايات التي رُفعت 2090 طناً إضافة إلى أن البلدية باشرت معالجة جميع البلاغات التي تردها على نظام 940، مؤكداً أن الجهود المبذولة والجولات الرقابية للمراقبين سواءً للتعديات والرقابة الفنية والصحية جاءت بما يحقق مصلحة المواطن ويحقق تطلعات الأمانة في متابعة الأنظمة وتطبيق المخالفات على المخالفين.