شكرا لقرائتكم خبر عن «حقوق الإنسان» تُحذِّر: لا يجوز تشغيل من لم يبلغ 15 عاماً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكدت هيئة حقوق الإنسان أنه لا يجوز تشغيل أي شخص لم يتم 15 عاما ولا يسمح له بدخول أماكن العمل كعامل، مشددة على ضرورة حمايتهم من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً أو يمثل إعاقة لتعليمهم، أو يكون ضاراً بصحتهم أو بنموهم البدني أو العقلي أو المعنوي أو الاجتماعي.

وأضافت الهيئة: «يحظر تكليفهم بأعمال قد تضر بسلامتهم أو بصحتهم أو استخدامهم في الأعمال العسكرية أو النزاعات المسلحة، وعدم تشغيلهم في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة أو في المهن والأعمال التي يحتمل أن تعرض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر».

وأوضحت عبر «تويتر»، أنه يمنع تشغيل الأطفال تشغيلاً فعلياً أكثر من 6 ساعات في اليوم الواحد، وفي رمضان يجب ألا تزيد ساعات العمل الفعلية على 4 ساعات، مع عدم تشغيلهم أكثر من 4 ساعات متصلة دون فترة أو أكثر للرحة والطعام والصلاة، لا تقل في المرة الواحدة عن نصف ساعة، وبحيث لا يبقى في مكان العمل أكثر من 7 ساعات.

وشددت هيئة حقوق الإنسان على عدم تشغيلهم في أيام الراحات الأسبوعية وفي أيام الأعياد والعطلات الرسمية والإجازة السنوية، مع إلزام صاحب العمل بإبلاغ مكتب العمل عن كل حدث يشغله خلال الأسبوع الأول من تشغيله.