تعليم تبوك يستعد لتنفيذ الاختبارات المحاكية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستعد الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك لتنفيذ الاختبارات المحاكية لاختبارات الدراسة الدولية لقياس مدى تقدّم القراءة في العالم PIRLS لطلبة الصف الرابع الابتدائي، وذلك لقياس وتطوير مهارات الطلبة اللغوية عبر منصة «مدرستي».

وأوضح المساعد للشؤون التعليمية (بنين) ماجد القعير أن الإدارة طبقت الاختبار التجريبي على عينة من مدارس المنطقة الخميس الماضي بواقع ثلاث مدارس بنات وخمس مدارس بنين، بهدف الاستعداد للتطبيق على جميع طلاب وطالبات الصف الرابع في جميع مدارس المنطقة ابتداء من الأسبوع الجاري، لافتا أن الاختبارات المحاكية للاختبارات الدولية تهدف إلى الإسهام في رفع مستويات الطلبة من خلال إكسابهم مهارة الفهم القرائي، والوقوف على مستوياتهم بشكل أسبوعي عبر منصة (مدرستي).

يذكر أن الاختبار الفعلي للاختبارات الدولية PIRLS سيطبق في بداية الفصل الدراسي الأول للعام المقبل.