تخصصي طب الأسنان بالطائف يخدم 36 ألف مستفيد

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وبلغ إجمالي عدد مراجعي عيادة صحة الفم والأسنان 32042 مراجعا، فيما راجع عيادة أمراض وجراحة اللثة 1950 مريضا و4045 لعيادة العلاج التحفظي و4308 أجريت لهم عمليات حشو.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم مركز طب الأسنان التخصصي في محافظة الطائف خدماته الطبية لـ 36432 مستفيدا ومستفيدة منهم 4318 مراجعا لعيادة طب أسنان الأطفال، وذلك خلال العام الماضي 2020م.وبلغ إجمالي عدد مراجعي عيادة صحة الفم والأسنان 32042 مراجعا، فيما راجع عيادة أمراض وجراحة اللثة 1950 مريضا و4045 لعيادة العلاج التحفظي و4308 أجريت لهم عمليات حشو.

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