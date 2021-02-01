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«أبشر» يسجل الخليجيين والتابعين وحاملي تأشيرات الزيارة

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- بواسطة أيمن الوشواش - أتاحت المديرية العامة للجوازات لمواطني دول ، وللمقيمين من التابعين، وللزوار حاملي تأشيرة الزيارة، الاستفادة من الخدمات المقدمة الكترونيا من وزارة الداخلية عبر منصة «أبشر» للخدمات الالكترونية، وذلك بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني.
وأوضحت الجوازات أنه بإمكان التابعين للمقيمين التسجيل في منصة «أبشر» بموجب رقم هوية مقيم، ولحاملي تأشيرات الزيارة، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بموجب رقم الدخول «الحدود»، حيث يمكن لهذه الشرائح التسجيل وتفعيل الحساب في منصة «أبشر» من خلال أجهزة الخدمة الذاتية، أو عن طريق فروع المديرية العامة للجوازات، أو القنوات الالكترونية للبنوك السعودية المقدمة للخدمة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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