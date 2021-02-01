«أبشر» يسجل الخليجيين والتابعين وحاملي تأشيرات الزيارة

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وأوضحت الجوازات أنه بإمكان التابعين للمقيمين التسجيل في منصة «أبشر» بموجب رقم هوية مقيم، ولحاملي تأشيرات الزيارة، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بموجب رقم الدخول «الحدود»، حيث يمكن لهذه الشرائح التسجيل وتفعيل الحساب في منصة «أبشر» من خلال أجهزة الخدمة الذاتية، أو عن طريق فروع المديرية العامة للجوازات، أو القنوات الالكترونية للبنوك السعودية المقدمة للخدمة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتاحت المديرية العامة للجوازات لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي ، وللمقيمين من التابعين، وللزوار حاملي تأشيرة الزيارة، الاستفادة من الخدمات المقدمة الكترونيا من وزارة الداخلية عبر منصة «أبشر» للخدمات الالكترونية، وذلك بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني.وأوضحت الجوازات أنه بإمكان التابعين للمقيمين التسجيل في منصة «أبشر» بموجب رقم هوية مقيم، ولحاملي تأشيرات الزيارة، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بموجب رقم الدخول «الحدود»، حيث يمكن لهذه الشرائح التسجيل وتفعيل الحساب في منصة «أبشر» من خلال أجهزة الخدمة الذاتية، أو عن طريق فروع المديرية العامة للجوازات، أو القنوات الالكترونية للبنوك السعودية المقدمة للخدمة.

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