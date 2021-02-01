شكرا لقرائتكم خبر تفويج 7.5 ملايين معتمر ومصل خلال 5 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فوجت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، 7.5 ملايين معتمر ومصل منذ عودة العمرة والصلاة، فيما بلغت أعداد المعتمرين 1,934,000 معتمر، وعدد المصلين 5,480,000 مصل، خلال الفترة من 17 صفر الماضي حتى 10 جمادى الآخرة الحالي.

وأوضح مدير إدارة الحشود والتفويج بالرئاسة المهندس أسامة الحجيلي، أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس العام بتقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام، سخرت الرئاسة كل طاقاتها لخدمة رواد بيت الله العتيق وتوفير بيئة آمنة وصحية لهم، حيث جهز المطاف منذ بداية عودة العمرة بمرحلتيها الأولى والثانية بعدد من المسارات بخطوط متوازية، بحيث يبدأ المعتمرون الطواف من الخارج إلى الداخل، ويتنقلون من كل مسار إلى مسار بشكل حلزوني، ويبدأ أول أشواط الطواف من المسار العاشر وينتهي في المسار الثالث خلال نقطة انتقال حددت بين المسارات، ثم يفوج المعتمرون من المطاف إلى المسعى من خلال مسار جهز بزاوية 45 درجة، لتجنب التصادم، أو تعطيل المسارات الأخرى.

إلى ذلك جندت الرئاسة 400 موظف يعملون على مدار الساعة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا بالمسجد الحرام.

وأوضح مدير إدارة الأمن والسلامة فايز الحارثي، أن جميع عمليات الأمن والسلامة داخل المسجد الحرام والمرافق الخارجية التابعة له والمبنى الرئيس للرئاسة تدار وفق منهجية واضحة تضمن تنفيذ متطلبات الأمن والسلامة والحفاظ على سلامة وأمن قاصديها وموظفيها وممتلكاتها، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وقياس درجات الحرارة.

وأكد أن الكوادر الأمنية مدربة على كيفية تطبيق الإجراءات الاحترازية بمهنية عالية، داخل المسجد الحرام والمبنى الرئيس والمرافق الخارجية، مشيرا إلى أن أفراد الأمن خلال هذه الفترة يقومون بمتطلبات الإجراءات الاحترازية للجائحة، من خلال منع دخول أي شخص لأي مبنى تابع للرئاسة دون كمامة وقياس درجة الحرارة، ورصد أي تجمع لا يحقق متطلبات التباعد الاجتماعي وغيرها من متطلبات مكافحة العدوى، مستعينين في ذلك بعدد من الأجهزة والأدوات التي تم استحداثها.

من جهة أخرى وزعت رئاسة الحرمين حقائب تحتوي على أدوات تعقيم لقاصدي بيت الله، وذلك ضمن حملة «خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا 5».

مع بداية المرحلة الثالثة

استحداث مسارات خاصة بالقرب من الكعبة لكبار السن وذوي الإعاقة

الأول للعربات بطول 155 م

يستوعب 45 عربة

تستغرق عملية الطواف فيه من 10 إلى 15 دقيقة

الثاني بطول 145 م

الأقرب للكعبةيستوعب 50 شخصا، خصص لكبار السن

كوادر مدربة تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية بـ 15 مقرا ومرفقا تخدم المسجد الحرام وقاصديه