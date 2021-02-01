شكرا لقرائتكم خبر «توكلنا» يعود بقوة منعا للتراخي في الالتزام بالإجراءات الاحترازية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لم يكد الجميع يستردون أنفاسهم ابتهاجا بعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا وتخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي منذ شوال الماضي وتدني تسجيل حالات الإصابة، حتى بدأت تظهر بوادر ارتفاع للحالات مجددا، مما استدعى تكثيف الجهود لمجابهة الفيروس بتشديد الإجراءات الاحترازية من خلال تفعيل تطبيق (توكلنا) والذي يدير عملية منح التصاريح الكترونيا لتنقل ودخول المنشآت الحكومية والمدنية ودخول المتاجر والأسواق، حيث وجه بعض أمراء المناطق بضرورة البدء بتفعيل التطبيق من قبل المواطنين والمقيمين؛ لإبراز ما يثبت الحالة الصحية للمستفيد، على أن يكون شرطا احترازيا إلزاميا للدخول إلى جميع الأسواق التجارية وأسواق النفع العام، والمجمعات التجارية.

التطبيق بالمتاجر

واشترطت أسواق منطقة مكة المكرمة على مرتاديها إلزامية تفعيل التطبيق للدخول إليها سواء للعاملين أوالمرتادين، كما شددت المتاجر على ضرورة ارتداء الكمامة أثناء التواجد، وأخذ مقياس الحرارة عند البوابات، من جهتها عممت عدد من الجامعات على مشرفي الأمن والسلامة باعتماد التطبيق على جميع مرتاديها من أعضاء هيئة تدريس، طلاب، موظفين، ومراجعين، وعدم السماح بالدخول لمن لم يحمل التطبيق ولمن تثبت إصابته.

في المقابل أوضح الناطق الإعلامي لأمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف لـ «مكة» أن وكالة البلديات وبمساندة من وكالة الخدمات في الأمانة تنفذ منذ أسبوع حملات مكثفة على المنشآت التجارية المختلفة لمتابعة مدى تطبيقها للإجراءات الاحترازية، وتطبيق البروتوكولات الصحية للمنشآت الغذائية.

خدمات رقمية

من جهة أخرى أدرج تطبيق (توكلنا) تحديثا جديدا للمستخدمين يتضمن خدمات رقمية؛ تضمنت استعراض المواعيد العدلية والأحوال المدنية والجوازات، والمخالفات العامة، إلى جانب خدمة بطاقة الوضع الصحي ومشاركتها، كما أكمل التطبيق عملية الربط الالكتروني مع العديد من الجهات الحكومية وفي مقدمتها وزارات الداخلية، الصحة، العدل، التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والحج والعمرة؛ حيث أثبت فاعليته وموثوقيته كحل تقني آمن لتسهيل وصول المواطنين والمقيمين إلى خدمات الجهات الحكومية بكل يسر وسهولة. وتمكن خدمة استعراض المواعيد العدلية المستخدم من الاطلاع على مواعيده المرتبطة بهويته الوطنية أو برقم الإقامة، مع إمكانية استعراض تفاصيل الموعد، فيما تأتي خدمة عرض مواعيد الأحوال المدنية وخدمة عرض مواعيد الجوازات لتتيح للمستخدم الاطلاع على مواعيده المحجوزة واستعراض تفاصيلها.

خصائص جديدة

ومن ضمن الخصائص الجديدة في تطبيق توكلنا، خدمة عرض المخالفات العامة من لوحة بيانات المستخدم؛ حيث تمكنه هذه الخدمة من استعراض مخالفاته المسجلة على رقم الهوية الوطنية أو الإقامة سواء كانت المخالفة من مخالفات وزارة الداخلية أو مديرية الأمن العام أو وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أوالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبيان حالتها إذا كانت غير مسددة وعرضها في القائمة حسب حالة السداد، مع إمكانية استعراض تفاصيل كل مخالفة كرقمها وتاريخها ووقت تسجيلها، والمدينة التي وقعت فيها، وتوضيح الجهة المصدرة لها، ومجموع قيمة المخالفة. ولإثبات الحالة الصحية للمواطن والمقيم، أضاف التطبيق خدمة بطاقة الوضع الصحي والتي تمكن ولي الأمر من طباعة كود الحالة الصحية للتابعين ومشاركتها مع مستخدم آخر عند الذهاب إلى أماكن التجمعات أو غيرها.

ارتفاع الإصابات

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، نبه إلى أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعا في أعداد الإصابات بكورونا، مما يتحتم العمل بجدية لمواجهة ذلك، لافتا إلى أن أبرز الأسباب التجمعات بأنواعها، والتراخي في تطبيق التدابير الوقائية، الأمر الذي سارعت معه أمانات المناطق باشتراط تفعيل تطبيق توكلنا بداية بالشرقية التي وجه أمينها بناء على توجيهات أمير المنطقة سعود بن نايف، بضرورة البدء بتفعيل التطبيق من قبل المواطنين والمقيمين؛ لإبراز ما يثبت الحالة الصحية للمستفيد، على أن يكون شرطا احترازيا إلزاميا للدخول إلى جميع الأسواق التجارية والعمل بشكل جاد على رصد مخالفات عدم الالتزام بالبروتوكولات الصحية.

أبرز مزايا تطبيق «توكلنا»: