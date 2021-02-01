النيابة العامة تستدعي سيدة انتهكت حقوق طفلها

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وأوضح مصدر مسؤول في النيابة العامة، أنه بناء على ما رفع من وحدة الرصد النيابي بخصوص استغلال إحدى رواد وسائل التواصل الاجتماعي لطفلها في عمل غير مشروع يمثل انتهاكا لحقوق الطفل، ونشره للعموم، وجه النائب العام الشيخ سعود المعجب بتحريك الدعوى الجزائية بحقها واستدعائها ومباشرة التحقيق معها.وبين أن النيابة العامة بحكم اختصاصاتها المنوطة بها تتابع كل ما من شأنه التعدي على حقوق الطفل المقررة نظاما، موضحا أن هذا الإجراء من شأنه تعزيز مكانة الطفل في المجتمع، وحمايته من كل أشكال الإيذاء أو الاستغلال.
مواد تحتم المساءلة في هذه الحالة:
- أحكام المادتين الثالثة والثامنة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
- المادة الـ12 من نظام حماية الطفل
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