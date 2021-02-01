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مركز التدريب والمحاكاة السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على إطلاق اسم (مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية) على مجمع مستشفيات المدينة المنورة الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليه بتحويل 3 مستشفيات في المدينة المنورة (المستشفى العام، مستشفى النساء والولادة والأطفال، مجمع الأمل للصحة النفسية) إلى مدينة طبية كأول مدينة متكاملة تخدم المنطقة بسعة 1246 سريرا. وقال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة «إن ذلك يأتي انطلاقا من اهتمام خادم الحرمين الشريفين ودعمه وتوجيهاته الدائمة لتطوير القطاع الصحي وخدماته في مختلف المجالات من أجل الوطن والمواطن وذلك بتوفير رعاية طبية وفق أرقى المعايير لأهالي وزوار مدينة المصطفى -صلى الله عليه وسلم». إلى ذلك عزى خادم الحرمين الشريفين، رئيس جمهورية زيمبابوي إمرسون منانغاغوا، في وفاة شقيقته، جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد. وقال الملك سلمان في برقية عزاء «تلقينا بحزن بالغ نبأ وفاة شقيقتكم جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيدة ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه». كما عزى خادم الحرمين الشريفين، رئيس زيمبابوي في وفاة كل من وزير الخارجية سيبوسيسو مويو، ووزير النقل جويل ماتيزا، جراء إصابتهما بالفيروس. وقال الملك سلمان «تلقينا بحزن بالغ نبأ وفاة كل من وزير الخارجية السيد سيبوسيسو مويو، ووزير النقل السيد جويل ماتيزا، جراء إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، ونعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه». وعزى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، رئيس جمهورية زيمبابوي، في وفاة شقيقته جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد. وقال ولي العهد «تلقيت بكثير من الحزن والأسى نبأ وفاة شقيقتكم جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيدة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجيا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي مكروه». كما عزى ولي العهد، رئيس زيمبابوي في وفاة كل من وزير الخارجية سيبوسيسو مويو، ووزير النقل جويل ماتيزا، جراء إصابتهما بالفيروس. وقال ولي العهد «تلقيت بكثير من الحزن والأسى نبأ وفاة كل من وزير الخارجية السيد سيبوسيسو مويو، ووزير النقل السيد جويل ماتيزا، جراء إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجيا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي مكروه».

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