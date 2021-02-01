شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. أسواق رفحاء تشهد أرقاما خيالية لـ "الفقع" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

تشهد أسواق محافظة رفحاء منذ بداية السنة زحاماً وإقبالا شديدا من المتسوقين على نبات الفقع.

وأظهر مقطع فيديو انتشار بائعي الفقع في سوق رفحاء وسط إقبال كثيف من المواطنين الذين يقبلون على شراءه، لتميزه بطعمه اللذيذ .

وبين الفيديو ارتفاع أسعار الفقع ووصلت إلى أسعار خالية خلال الفترة الماضية حيث تم بيع كرتون الفلين الذي يحتوي داخله على اثنين كيلو بـ 350 ريال فيما بيع خيشة الأرز ذات الـ 10 كيلو ب 1750، كما وصل سعر صندوق جيب يزن 80 كيلو بمبلغ 16550، كما تم بيع شحنة سيارة جيب اخرى بمبلغ 24 ألف ريال.

وتوقع مختصين بأن يتوفر نبات الفقع في عدة مناطق بالشمال خلال الأيام القادمة مما سيسهم في انخفاض أسعاره.