شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من التأمينات بشأن طريقة صرف مستحقات المستبعدين من جهة العمل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن صرف المستحقات بعد الاستبعاد من جهة العمل، يتم من خلال 3 خطوات.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن "الاستبعاد يتم عن طريق جهة عملك فور تركك العمل وبحد أقصى اليوم الخامس عشر من الشهر التالي لشهر تركك العمل وصرف المستحقات يتم عن طريق الدخول لحسابك في التأمينات أون لاين يمكنك الضغط على رابط المعاشات، ثم طلب دفعة ثم إكمال البيانات".

جاد ذلك ردا على استفسار من أحد المستفيدين، تضمن" أعمل بالقطاع الخاص لي ١٥٠ شهرًا أريد إلغاء الاشتراك وسحب المستحقات ما الطريقة؟"