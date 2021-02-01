شكرا لمتابعة خبر عن النيابة: إطلاق سراح 20 نزيلًا بالقصيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):

وجه فرع النيابة العامة بمنطقة القصيم بإطلاق سراح 20 مستفيدًا من العفو الملكي الكريم من سجناء الحق العام، الذين تنطبق عليهم شروط العفو.

وجاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقال وكيل إمارة منطقة القصيم المساعد للحقوق صالح بن محمد البرادي، إن إطلاق سراح 20 مستفيدًا ممن تنطبق على حالاتهم تعليمات العفو، بمتابعة من الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم.