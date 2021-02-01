شكرا لمتابعة خبر عن الصحة توضح آلية إثبات الإجازات المرضية الغير ظاهرة بـ "صحتي" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الصحة، اليوم الاثنين،طريقة تتبع وإثبات الإجازات المرضية في حالة عدم ظهورها في تطبيق صحتي، لتقديمها إلى جهة العمل.

وقالت الصحة الوزارة أن الإجازات المرضية؛ يمكن الإطلاع عليها عبر الدخول على منصة (صحة الإجازات المرضية) والاستعلام عن تلك الإجازات، علمًا أن رمز الخدمة هو رقم الطلب المخصص للإجازة المرضية الذي يبدأ بـ GSL، وبعد ذلك يتم إدخال رمز الخدمة ورقم هوية صاحب الشأن» وستظهر له الإجازة"

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد للوزارة بموقع تويتر، تضمن:" صدرت لي إجازة مرضية مدتها 14 يومًا، ولكنني لم أجدها في تطبيق (صحتي)؛ فما هي الآلية لمشاركتها من جهة العمل؟".