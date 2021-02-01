الفحص الدوري للمركبات.. «المرور» يجدد التذكير بالمواعيد النظامية

جدد المرور السعودي التذكير بالمواعيد المقررة نظاميًّا بشأن الفحص الدوري للمركبات الواردة في نظام المرور.

وقال «المرور»، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: «إنَّ نظام المرور يُلزِم جميع قائدي المركبات بإجراء الفحص الفني الدوري سنويًا، ما عدا المركبات الخاصة الجديدة؛ فيجرى فحصها فنيًّا، بعد مرور ثلاث سنوات من الترخيص لها بالسير لأول مرة».

جاء ذلك ردًا على تساؤل تلقاه حساب «المرور السعودي»، من أحد المستفيدين قال فيه: «هل الفحص الدوري للمركبات مطلوب كل سنة أو كل ٣ سنوات مع تجديد استمارة المركبة؟».

وينص نظام المرور على أن يتضمن الفحص الفني «الكشف على المركبة في أحد مراكز الفحص الدوري المعتمدة (..)، كما يحظر إجراء أي تعديل في المركبة يغير لونها أو معالمها أو تجهيزاتها الأساسية أو يؤدي إلى زيادة حمولتها أو أبعادها المقررة من دون الحصول على تصريح سابق من الجهة المختصة».

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