وزارة الصحة تجدد التذكير بـ«المواعيد المجدولة» للقاح كورونا

جددت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، التأكيد على أهمية الالتزام بالمواعيد المجدولة لتلقي لقاح كورونا، وقالت الوزارة، عبر حسابها «الصحة 937»، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إنَّه في حالة عدم إشعار المستفيد بإعادة جدولة الموعد «المتعلق بالحصول على لقاح كورونا» يُرجى التوجه لموقع المركز حسب الموعد المجدول له مسبقاً».

جاء ذلك ردًّا من الوزارة على تساؤل قال فيه أحد المستفيدين: «إنَّ موعد حصول على الجرعة الثانية للقاح كورونا، يوم السبت القادم، ولكن موعدي بتطبيق صحتي هو نفس الموعد لم يتغير ولم تصلني رسالة بالتغيير؛ فهل أحضر أم أعيد جدولة الموعد؟».

كانت وزارة الصحة، أوضحت في 28 يناير الماضي، أنَّها بدأت إعادة جدولة مواعيد الحصول علی الجرعة الثانية من لقاح كورونا في مراكز اللقاح في الرياض وجدة والشرقية والمدينة المنورة؛ وعزت ذلك إلى أسباب خارجة عن إرادتها؛ نظرًا إلى استمرار تأخر التوريد إلى المملكة ودول العالم من قبل الشركة الصانعة للقاح.

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