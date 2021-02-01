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«الخطوط السعودية»: الرحلات تقلع وتصل مطار الملك عبدالعزيز الجديد

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الرياض - محمد عبدالله - عبر الصالة رقم 1..

أوضحت الخطوط ، أن جميع الرحلات تقلع وتصل إلى مطار الملك عبدالعزيز الجديد، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «الرحلات القادمة من مصر إلى جدة، المطار الجديد أم القديم؟».

ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية، عبر موقع «تويتر»: «جميع رحلات الخطوط السعودية حاليًّا تقلع وتصل إلى مطار الملك عبدالعزيز الجديد صالة رقم 1».

وأضاف: «لمعرفة إرشادات واشتراطات السفر بسبب جائحة (اضغط هنا)»:

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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