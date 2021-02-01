«الخطوط السعودية»: الرحلات تقلع وتصل مطار الملك عبدالعزيز الجديد

أوضحت الخطوط السعودية، أن جميع الرحلات تقلع وتصل إلى مطار الملك عبدالعزيز الجديد، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «الرحلات القادمة من مصر إلى جدة، المطار الجديد أم القديم؟».

ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية، عبر موقع «تويتر»: «جميع رحلات الخطوط السعودية حاليًّا تقلع وتصل إلى مطار الملك عبدالعزيز الجديد صالة رقم 1».

وأضاف: «لمعرفة إرشادات واشتراطات السفر بسبب جائحة كورونا (اضغط هنا)»:

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