إنفاذًا للعفو الملكي.. النيابة العامة توجه بإطلاق سراح 20 نزيلًا بالقصيم

وجه فرع النيابة العامة بمنطقة القصيم بإطلاق سراح 20 مستفيدًا من العفو الملكي الكريم من سجناء الحق العام، الذين تنطبق عليهم شروط العفو، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأوضح وكيل إمارة منطقة القصيم المساعد للحقوق صالح بن محمد البرادي، أن إطلاق سراح 20 مستفيدًا ممن تنطبق على حالاتهم تعليمات العفو، بمتابعة من الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، داعيًّا بأن تكون تلك اللفتة الأبوية فرصة لهم وعودتهم إلى الصواب.

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