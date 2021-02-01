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شرطة القصيم: إيقاف مواطنين مخالفين لـ«لائحة الحد من التجمعات»

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الرياض - محمد عبدالله - للحد من تفشي فيروس ..

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه تم إيقاف عدد من المواطنين لامتناعهم عن التجاوب مع رجال الأمن أثناء تأديتهم مهامهم في مباشرة تجمع مخالف للائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل «كوفيد - 19» بأحد الشوارع التجارية في القصيم وقيامهم بتوثيق ذلك ونشره عبر حسابتهم.

وأوضح المقدم السحيباني أنه تم اتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة، كما تم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحق المشاركين في التجمع المخالف للائحة الحد من التجمعات.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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