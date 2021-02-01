الراصد «الحربي» يتوقع المناطق المتأثرة بـ«الكسير».. وأمطار غزيرة

توقع الراصد الجوي عبدالله الحربي، هطول أمطار غزيرة نتيجة ظهور «الكسير» (كتلة هوائية باردة تشمل السحب الركامية الرعدية شديدة القوة).

وأضاف «الحربي»، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إننا نشهد منخفضًا، يشبه منخفض ٣٠ ديسمبر ٢٠١٠، وربما يشمل أكثر سواحل البحر الأحمر وما وقع شرقها وبامتداد للشرق والشمال؛ لذلك فالأمطار الغزيرة والسيول أمر وارد بنسبة كبيرة، ناصحا أصحاب «الحلال» بإبعادها عن دروب الأودية، تحسبًا للأمطار المتوقعة.

ولفت الراصد الجوي إلى حركة السحب وظهور امتداد «الكسير» إلى المنطقة الجنوبية؛ ليشمل تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل وينبع داخل نطاق دوران المنخفض العلوي، وبدء تأثير ذلك من جنوب ينبع إلى جنوب جدة مع امتداده للشرق والشمال».

توقّع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غد الثلاثاء، نشاطًا لرياحٍ سطحيةٍ مثيرة للأتربة والغبار؛ تحد من الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق: «مكة المكرمة، نجران، والمدينة المنورة»، والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية، والأجزاء الغربية بمنطقة الرياض، وسماءً غائمًة جزئيًا على أجزاء غرب ووسط المملكة.

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