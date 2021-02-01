إثبات الإجازات المرضية غير الظاهرة بـ«صحتي».. وزارة الصحة توضح الآلية

حدَّدت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، آلية تتبع وإثبات الإجازات المرضية في حالة عدم ظهورها في تطبيق صحتي، لتقديمها إلى جهة العمل.

وقال الوزارة، «إنَّ الإجازات المرضية؛ يمكن الإطلاع عليها عبر الدخول على منصة (صحة الإجازات المرضية) والاستعلام عن تلك الإجازات، علمًا أن رمز الخدمة هو رقم الطلب المخصص للإجازة المرضية الذي يبدأ بـ«GSL»، وبعد ذلك يتم إدخال «رمز الخدمة ورقم هوية صاحب الشأن» وستظهر له الإجازة.

جاء ذلك؛ ردًا على تساؤل ورد للوزارة عبر حسابها الرسمي «الصحة 937» بموقع تويتر، قال فيه أحد المستفيدين: «صدرت لي إجازة مرضية مدتها 14 يومًا، ولكنني لم أجدها في تطبيق (صحتي)؛ فما هي الآلية لمشاركتها من جهة العمل؟».

كانت وزارة الصحة، أوضحت كيفية حصول مصاب كورونا على الإجازة المرضية، تلقائيًا وإلكترونيًا من خلال تطبيق «صحتي»، مع متابعة التطبيق ومتابعة الإجازات التي حصل عليها المصابون.

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