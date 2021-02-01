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«التأمينات»: 3 خطوات لصرف مستحقات المستبعدين من جهة العمل

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الرياض - محمد عبدالله - عبر تطبيق المؤسسة..

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن صرف المستحقات بعد الاستبعاد من جهة العمل، يتم من خلال 3 خطوات، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، قائلًا: «أعمل بالقطاع الخاص لي ١٥٠ شهرًا أريد إلغاء الاشتراك وسحب المستحقات ما الطريقة؟».

ورد الحساب الرسمي للتأمينات الاجتماعية عبر موقع «تويتر»: «الاستبعاد يتم عن طريق جهة عملك فور تركك العمل وبحد أقصى اليوم الخامس عشر من الشهر التالي لشهر تركك العمل».

وأضاف: «وصرف المستحقات يتم عن طريق الدخول لحسابك في التأمينات أون لاين يمكنك الضغط على رابط المعاشات، ثم طلب دفعة ثم إكمال البيانات».

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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