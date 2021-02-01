الموارد البشرية: حالة تلغي طلب «نقل العامل» من منشأة لأخرى

جددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التأكيد على أهمية توافر الشروط الأساسية؛ لإتمام إجراءات نقل العامل بين مؤسسة وأخرى.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء» بموقع «تويتر»، إن طلبات النقل المشار إليها يتم مراجعة الجوازات بشأنها لإتمام عملية النقل، وتكون فترة الانتظار بعد موافقة وزارة الداخلية 15 يومًا، ويتم رفض الطلب آليا من الداخلية إذا لم يتم إكمال الإجراءات.

جاء ذلك ردًا من الوزارة، على تساؤل وردها من أحد المستفيدين قال فيه، «لديّ عامل تمت الموافقة على نقله لمؤسسة أخرى ولم يتم استكمال النقل».

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