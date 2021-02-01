السعودية اليوم / الاتحاد الأفريقي يعقد الدورة الـ41 للجنة الممثلين الدائمين للاتحاد



أديس أبابا 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واس

تعقد مفوضية الاتحاد الأفريقي بعد غد، الدورة العادية الحادية والأربعين للجنة الممثلين الدائمين للاتحاد، بمشاركة سفراء الدول الأعضاء والمسؤولين في الاتحاد.

وأوضحت المفوضية في بيان اليوم، أنه سيتم خلال الدورة مناقشة تقارير مختلفة تتضمن أنشطة اللجان الفرعية وتقارير اللجان الفنية المتخصصة وتقارير المفوضية والمنظمات والوكالات المتخصصة بالاتحاد الأفريقي.

كما تبحث الدورة مشروعات قرارات الدورة العادية الثامنة والثلاثين للمجلس التنفيذي وجدول أعمال الدورة العادية الرابعة والثلاثين لمجلس الاتحاد الأفريقي.

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19:53ت م

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