السعودية اليوم / تونس توقع اتفاقًا مع بريطانيا في مجال صناعة الأدوية



تونس 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واس

وقعت تونس اليوم، اتفاقًا مع بريطانيا، يهدف إلى تطوير الصناعات في مجال الأدوية.

وأوضح مدير عام معهد باستور في تونس الهاشمي الوزير، أن الاتفاق يرمي إلى إنتاج التلاقيح وصناعة الأدوية مثل أدوية علاج السرطان والأدوية الكيميائية التي تعتمد على تقنية البيوتكنولوجيا.

وأضاف أن الاتفاق يتضمن برنامجًا متوسط الأمد وبعيد الأمد تموله وتشرف عليه بريطانيا من أجل تصدير الصناعات البيوتكنولوجية إلى قارة أفريقيا.

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19:28ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.