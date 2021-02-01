السعودية اليوم / "بيئة الشرقية" تنفذ حملات على بائعي الحطب بمحافظة القطيف



الدمام 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واس

نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية ممثلاً بمكتب محافظة القطيف وبالتعاون مع عدد من الجهات الأمنية والحكومية الأخرى اليوم , حملة تفتيشية على أماكن بيع الحطب المحلي بمحافظة القطيف ، أسفرت عن مصادرة أكثر من "50" طناً من الحطب المحلي " السمر ، والطلح ، والقرض، وكوناكاربس " .

وأوضح مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس عامر المطيري أن الحملات التفتيشية والجولات الميدانية مستمرة طوال العام، لوقف تدهور الغطاء النباتي وتحقيق التنمية المستدامة للمراعي والغابات الطبيعية بالمملكة .

وبين أن هذه الحملات تأتي ضمن الخطوات التي تنفذها وزارة البيئة والمياه والزراعة للحد من ظاهرة الاحتطاب وقد أسهمت تلك الحملات إضافة إلى الحملات التوعوية والأنظمة التي سنتها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية في تنامي الوعي المجتمعي بضرورة المحافظة على البيئة والحد من الاحتطاب وإعادة زراعة الأشجار في بيئتها، ودعم حملة "لنجعلها خضراء" التي نفذتها الوزارة بمناطق المملكة .

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18:58ت م

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